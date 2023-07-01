В Подмосковье 1 тыс. молодых людей станет наблюдателями на выборах

Выборы на территории Московской области будут проходить 8, 9 и 10 сентября

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Около 1 тыс. молодых людей войдет в команду молодых наблюдателей на выборах, которые состоятся в Московской области с 8 по 10 сентября. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

"У нас в Подмосковье очень много неравнодушных ребят, которые принимают активное участие в жизни региона - волонтеры, юнармейцы, молодежь из студотрядов, различных общественных организаций. Здорово, что им небезразлично будущее Московской области. Ребята выступили с прекрасной инициативой - сформировать команду молодых наблюдателей, в которую войдут около 1 тыс. человек. Им, как и всем нам, важно, чтобы выборы в Подмосковье прошли открыто и легитимно", - отметила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе, чьи слова приводятся в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, "эту тему обсудили лидеры молодежных организаций региона". В итоге было решено, что молодые активисты смогут пройти обучение, которое традиционно организует рабочая группа по подготовке и координации наблюдателей при Общественной палате Московской области.

"Сегодня формируется культура электронного голосования, одна из приоритетных задач - подготовить молодых наблюдателей, которые помогут провести выборы честно и открыто, будут разбираться в процессе электронного наблюдения, расскажут старшему поколению, как устроен процесс, помогут в регистрации, сами обязательно проявят свою активную гражданскую позицию", - добавила депутат Московской областной думы Линара Самединова.

Кроме того, на встрече обсуждалась организация дополнительных семинаров для ребят, готовящихся стать наблюдателями, с использованием интерактивных программ. "Наша задача - сделать выборы максимально прозрачными для людей и погрузить их в этот процесс. Наши блогеры будут рассказывать о выборах в прямом эфире. Зайдя на их страницы, в любой точке Московской области каждый человек сможет посмотреть, как все организовано", - отметил руководитель регионального штаба движения "Волонтеры Победы" и ресурсного центра поддержки добровольчества "Волонтеры Подмосковья" в городском округе Пушкинский Никита Ильичев.

Также среди инициативных молодых людей, которые изъявили желание стать общественными наблюдателями на сентябрьских выборах - члены подмосковных студенческих отрядов. "Мы планируем порядка 500 молодых наблюдателей привлечь со студенческих отрядов - практически из всех городских округов", - резюмировал руководитель РСО Московской области Павел Ковалев.

Выборы в Подмосковье

Выборы на территории Московской области будут проходить в течение нескольких дней - 8, 9 и 10 сентября. Так, в Единый день голосования состоятся выборы губернатора Московской области, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах Московской области.

Впервые избиратели региона смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании. Для этого необходимо подать заявление через портал "Госуслуги" в срок с 24 июля по 4 сентября.