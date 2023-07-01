Аббас позвонил Путину, чтобы поддержать действия властей РФ 24 июня

Как сообщили в Кремле, в ходе разговора российский президент подтвердил позицию Москвы в пользу справедливого решения палестино-израильского конфликта на существующей международно-правовой основе

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Государства Палестины Махмуд Аббас полностью поддерживает действия российских властей во время событий 24 июня. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

"По инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом. Палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня", - отметили в Кремле.

Еще одной темой беседы стало палестино-израильское урегулирование. "С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в пользу справедливого и устойчивого решения палестино-израильского конфликта на существующей международно-правовой основе", - констатировали в пресс-службе главы российского государства.

Во время разговора был "выражен обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений", было "условлено о продолжении контактов".

Путин также поздравил Махмуда Аббаса и всех палестинцев с праздником Курбан-байрам.