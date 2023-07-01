Рогов сообщил, что ВСУ проводят штурмовые действия в районе села Работино в Запорожье

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", "русские воины держат активную оборону"

ТАСС, 1 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят штурмовые действия на ореховском направлении запорожского фронта в районе села Работино. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале в субботу.

"На ореховском направлении запорожского фронта горячо! Активно работает вражеская артиллерия. Под ее прикрытием противник снова пошел на штурмовые действия в районе Работино. Русские воины держат активную оборону. Помимо артиллерии, работают минометы и идет стрелковый бой высокой интенсивности", - сказано в опубликованном сообщении.

Ранее Рогов сообщал об атаке в районе села Работино 29 июня. Он отмечал, что ВСУ "пытаются продвигаться вперед любой ценой", несмотря на потери, стремясь вернуть потерянные в результате контратак сил РФ позиции.

Как заявляли в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.