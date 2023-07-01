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Единый день голосования

КПРФ выдвинула своего кандидата на губернаторские выборы в Нижегородской области

Речь идет о Владиславе Егорове

ТАСС, 1 июля. Региональное отделение "Коммунистической партии Российской Федерации" в Нижегородской области выдвинуло кандидата на пост губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.

"Нижегородским региональным отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" о выдвижении Владислава Ивановича Егорова кандидатом на выборах губернатора Нижегородской области", - говорится в сообщении облизбиркома.

Ранее реготделением политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Нижегородской области был выдвинут Александр Быков, отделением общественной организации всероссийская политическая партия "Гражданская сила" - Илья Померанцев. "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Глеба Никитина, а ЛДПР - главу фракции в областном парламенте Владислава Атмахова. При этом лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сообщил, что партия не будет выдвигать своего кандидата на пост губернатора, так как поддерживает Глеба Никитина.

Никитин был назначен врио главы региона в 2017 году, в 2018 году вступил в должность, срок полномочий истекает в 2023 году. Депутаты заксобрания Нижегородской области в начале июня назначили проведение выборов губернатора на 10 сентября. Голосование, по данным регионального избиркома, продлится три дня. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияКПРФНижегородская область
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