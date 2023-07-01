Партия "Новые люди" выдвинула 63 кандидата на муниципальные выборы в Новой Москве

Единый день голосования состоится 10 сентября

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Московское городское отделение партии "Новые люди" выдвинуло в субботу 63 кандидата на муниципальные выборы в 9 поселениях Троицкого и Новомосковского округов. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе партии.

"Сегодня к 13:00 мы официально выдвинули 63 кандидата в 9 муниципальных образованиях Москвы. Среди наших кандидатов 15 женщин, 48 мужчин, 1 действующий муниципальный депутат. Поздравляю вас с официальным стартом предвыборной гонки", - привела пресс-служба слова секретаря московского отделения партии Анны Трофименко.

Она отметила, что поселения Новой Москвы необходимо подтягивать до общемосковского уровня, с чем как раз попытаются справиться выдвинутые от партии кандидаты.

"Проблемы Новой Москвы примерно те же что и в "старой", но проявляются они в несколько раз острее. Застройка еще более плотная, пробки на выезде, кое-где отсутствуют важные объекты инфраструктуры и качественное благоустройство. Работа управляющих компаний также вызывает много вопросов у жителей", - заключила лидер партийной организации.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября.