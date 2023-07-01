ЛДПР выдвинула своего кандидата на выборы губернатора в Самарской области

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября включительно.

ТАСС, 1 июля. Региональное отделение ЛДПР в Самарской области выдвинуло депутата Самарской губернской думы Александра Степанова на пост губернатора. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе депутата Госдумы Владимира Кошелева (ЛДПР).

"1 июня состоялась 75-я внеочередная отчетно-выборная конференция Самарского регионального отделения ЛДПР. Своим решением конференция выдвинула кандидата в губернаторы Самарской области и сформировала списки кандидатов для выдвижения на местных выборах в Тольятти и Сызрани. 20 делегатов единогласно поддержали выдвижение кандидатом на выборах главы региона депутата Самарской губернской думы Александра Степанова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Степанов уже участвовал в выборах губернатора в 2018 году.

Также 1 июля ЛДПР утвердила списки кандидатов для выдвижения в думы и собрания представителей городов и районов Самарской области. ЛДПР выдвигает своих кандидатов по всем округам Самары и Тольятти, на довыборах в Октябрьский райсовет, Сызрань и др.

Кошелев отметил, что в Самаре количество местных и первичных отделений увеличилось. "ЛДПР представлена в каждом городе и селе, работает в интересах жителей Самарской области. <…> Cейчас на повестке выборы губернатора Самарской области, а также основные выборы депутатов и дополнительные выборы городского и районного уровня в Тольятти и в Сызрани. Мы рассчитываем на победу кандидата от ЛДПР Александра Степанова на выборах губернатора и увеличение количества депутатов от ЛДПР в Тольятти, Сызрани и других муниципалитетах", - приводит пресс-служба слова Кошелева.

Выборы губернатора Самарской области пройдут с 8 по 10 сентября включительно. Сейчас губернатором области является Дмитрий Азаров. Срок его полномочий истекает в 2023 году. В апреле текущего года Азаров заявил, что планирует участвовать в выборах главы региона. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время встречи в конце марта президент России Владимир Путин пожелал Азарову успехов на выборах.