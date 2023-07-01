Самолет с сотрудниками российского посольства вылетел из Румынии

Некоторые дипломаты уже покинули страну из-за требований властей сократить штат диппредставительства РФ

БУХАРЕСТ, 1 июля. /ТАСС/. Сорок сотрудников посольства РФ в Бухаресте (вместе с членами семей - порядка 80 россиян) покинули в субботу территорию Румынии из-за требования властей страны сократить штат дипломатического представительства. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ.

Самолет Ил-96 авиакомпании "Россия", выполняющий вывозной гуманитарный спецрейс с россиянами на борту, вылетел из бухарестского аэропорта имени Анри Коандэ в 18:50 (совпадает с мск) с задержкой почти в шесть часов. Регулярного прямого авиасообщения по маршруту Бухарест-Москва сейчас не существует.

Некоторые сотрудники посольства уже покинули Румынию ранее, так что общее число россиян, которые были вынуждены уехать из страны в результате сокращения штата диппредставительства, достигает почти 140.

8 июня МИД Румынии сообщил, что власти страны потребовали сократить штат посольства РФ более чем на 50 человек в течение 30 дней. Внешнеполитическое ведомство отметило, что это решение Румынии "отражает нынешний уровень двусторонних отношений" в контексте специальной военной операции, проводимой РФ на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва расценивает это решение Бухареста как враждебный выпад, ведущий к дальнейшей деградации отношений. По ее словам, демарш румынской стороны не останется без ответа.