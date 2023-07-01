Медведев: потраченные на оружие для Украины деньги могли бы пригодиться простым французам

Замглавы российского Совбеза предложил французскому президенту Эмманюэлю Макрону "встать на сторону Франции" вместо того, чтобы делать заявления о поддержке Киева

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал в субботу президента Франции Эмманюэля Макрона, говорившего о том, что он принимает сторону Украины, встать на сторону Франции.

"Макрон несколько раз говорил, что он на стороне Украины. Возможно, пришло время положить конец этому словесному поносу и встать на сторону Франции", - написал Медведев на французском языке на своей странице в Twitter.

"Деньги, напрасно потраченные на оружие для банды наркомана Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского - прим. ТАСС), могли бы пригодиться простым французам", - добавил он.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что средний возраст задержанных в ночь на 30 июня составляет 17 лет. В некоторых случаях полицейские задерживали участвовавших в погромах 13-летних подростков.

В ходе очередной волны беспорядков, произошедших в стране в ночь на 1 июля, были задержаны более 1,3 тыс. человек. Ранения получили 79 сотрудников правоохранительных органов. Для обеспечения порядка власти используют легкую бронетехнику и вертолеты.