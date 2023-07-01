1 июля, 16:58

Медведев: потраченные на оружие для Украины деньги могли бы пригодиться простым французам

Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Замглавы российского Совбеза предложил французскому президенту Эмманюэлю Макрону "встать на сторону Франции" вместо того, чтобы делать заявления о поддержке Киева

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал в субботу президента Франции Эмманюэля Макрона, говорившего о том, что он принимает сторону Украины, встать на сторону Франции.

Читайте также
Что известно о протестах во Франции

"Макрон несколько раз говорил, что он на стороне Украины. Возможно, пришло время положить конец этому словесному поносу и встать на сторону Франции", - написал Медведев на французском языке на своей странице в Twitter.

"Деньги, напрасно потраченные на оружие для банды наркомана Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского - прим. ТАСС), могли бы пригодиться простым французам", - добавил он.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что средний возраст задержанных в ночь на 30 июня составляет 17 лет. В некоторых случаях полицейские задерживали участвовавших в погромах 13-летних подростков.

В ходе очередной волны беспорядков, произошедших в стране в ночь на 1 июля, были задержаны более 1,3 тыс. человек. Ранения получили 79 сотрудников правоохранительных органов. Для обеспечения порядка власти используют легкую бронетехнику и вертолеты. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияФранцияВоенная операция на УкраинеБеспорядки во Франции
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация