Пушилин назвал план Зеленского пусканием пыли в глаза западных партнеров

Врио главы ДНР отметил, что Донецкая и Луганская народные республики, Крым, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью Российской Федерации

ДОНЕЦК, 2 июля. /ТАСС/. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что считает план мирного урегулирования конфликта, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, пусканием пыли в глаза западных партнеров.

"Так называемый мирный план Зеленского и его заявления о дипломатическом урегулировании конфликта носят декларативно-показательный характер и направлены исключительно на пускание пыли в глаза западных партнеров и аудитории", - сказал Пушилин в субботу ТАСС.

Он добавил, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, а также Крым являются неотъемлемой частью Российской Федерации. "Это исконно русские земли, ими остаются. Хотя, может быть, именно это и имел в виду Зеленский, когда говорил о международно-признанных границах, но сегодня его мнение вообще никого, по сути, уже не волнует", - отметил врио главы региона.

Пушилин также подчеркнул, что слова украинского президента не имеют никакого отношения к реальной ситуации на линии боевого соприкосновения. Он уточнил, что на нескольких участках фронта складывается напряженная ситуация - Вооруженные силы Украины пытаются безуспешно пробить оборону российских сил и несут большие потери.

"Зеленский может говорить что угодно, стремясь уверить "партнеров", что их финансирование и поставка вооружения не вылетают в трубу, но факты свидетельствуют об обратном: российская армия уничтожает и будет уничтожать склады, где хранится то самое поставленное западом оружие. И цели специальной военной операции, заявленные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, останутся неизменными: денацификация и полная демилитаризация украинской территории", - подытожил Пушилин.

Ранее Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции с прибывшим в Киев премьер-министром Испании Педро Санчесом, сказал, что власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, если украинские войска выйдут на границы, которые они считают международно-признанными, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области.