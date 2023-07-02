Рогов: возврат Украины к границам 1991 года означал бы пребывание в одном государстве с РФ

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что на самом деле президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании конфликта

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Возвращение Украины к границам 1991 года могло бы означать восстановление единого государства с Россией. В таком контексте инициатива президента Украины Владимира Зеленского о дипломатическом урегулировании может обсуждаться, заявил в воскресенье ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Считаю, что это отличная инициатива, потому что в 1991 году мы были в одном государстве, столицей которого был город Москва. Здесь я с Зеленским согласен, давно нам пора выходить на эти границы, - сказал Рогов. - Одиннадцать двенадцатых того года мы были в едином государстве, поэтому да, в таких границах мы можем выйти на мирное урегулирование".

Собеседник агентства при этом выразил уверенность, что ни в каком мирном урегулировании президент Украины на самом деле не заинтересован. "Зеленский обречен, потому что при любом мире, который наступает, его сразу сносят. Люди сразу спросят, почему они так плохо живут, почему чиновники так много воруют. Объяснять все преступления войной уже не получится. Поэтому он будет делать все для того, чтобы была война", - подчеркнул Рогов.

Накануне Зеленский на совместной пресс-конференции с прибывшим в Киев премьер-министром Испании Педро Санчесом заявил, что Украина будет готова к дипломатическому урегулированию конфликта, если украинские войска выйдут на границы, которые сложились по итогам развала Советского Союза, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области.

Газета The Washington Post сообщила в пятницу со ссылкой на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время непубличной поездки на Украину в июне обсуждал планы Киева по возвращению территорий и проведению переговоров с Москвой до конца 2023 года. Украинские власти выразили Бернсу "твердую уверенность в том, что к осени они намерены вернуть значительную территорию, перебросить артиллерию и ракетные системы к пограничной линии контролируемого Россией Крыма, продвинуться дальше в Восточную Украину, а затем начать переговоры с Москвой", утверждает издание.

Выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский при этом неоднократно заявлял, что украинские власти хотели бы восстановить контроль над всеми территориями, находившимися в составе Украины в 1991 году, перед образованием независимого государства, включая Крым. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.