Володин заявил, что 23-24 июня общество России показало свою зрелость

По словам спикера Госдумы, президент Владимир Путин из этой ситуации вышел "укрепившим еще больше свои позиции как в стране, так и в мире"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что общество РФ в условиях попытки мятежа показало свою зрелость, а президент РФ Владимир Путин еще больше укрепил свои позиции как в стране, так и в мире. Такие выводы можно сделать спустя неделю после попытки мятежа, заявил Володин в своем Telegram-канале в воскресенье.

"Совершенно очевидно, 23-24 июня вошли в историю нашей страны как дни единения и консолидации общества вокруг нашего президента Владимира Владимировича Путина", - написал Володин. "Пройдя это испытание, общество показало свою зрелость. Путин из этой тяжелейшей ситуации вышел укрепившим еще больше свои позиции как в стране, так и в мире", - отметил спикер.

Он добавил, что президент сделал все, чтобы не допустить смуты и кровопролития. "Объяснив бойцам "Вагнера" реальное положение дел, предложил тем, кто хочет защищать Россию, продолжить службу с оружием в руках. Насколько знаю, многие из них на это согласились", - отметил Володин.

Кроме того, спикер Госдумы подчеркнул, что нелегкая ситуация продемонстрировала высокий авторитет президента среди гражданского общества и военных. По его мнению, военнослужащие показали свои лучшие качества. "На фронте отбивали атаки нацистов. В тылу делали все, чтобы обеспечить безопасность страны в рамках контртеррористической операции", - пояснил Володин.

Он также подчеркнул, что не было ни одного примера, чтобы кто-то поддержал мятеж, несмотря на многопартийность в стране и возможность высказать разные точки зрения.