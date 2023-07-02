Медведев: приемные "Единой России" за 15 лет стали важным каналом связи с людьми

Как отметил председатель партии, общественные приемные постоянно совершенствуют свою работу

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Общественные приемные партии "Единая Россия" за 15 лет работы стали прямым и важным каналом связи с миллионами людей, которые помогают им решить множество проблем. Об этом заявил в воскресенье замглавы Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев, комментарий которого опубликован на его официальной странице во "ВКонтакте".

15 лет назад было приятно решение о начале организации работы общественных приемных отделений партии "Единая Россия".

"За прошедшие годы общественные приемные стали прямым и очень важным каналом связи с людьми. Вы всегда готовы выслушать всех, кто обратился за помощью, поддержать человека в сложной жизненной ситуации. Благодаря вам свои проблемы смогли решить миллионы граждан во всех регионах страны. Знаю об этом не понаслышке. Это результат вашего ежедневного, напряженного труда, вашей чуткости, отзывчивости и душевной щедрости", - сказал Медведев.

Председатель партии отметил, что общественные приемные постоянно совершенствуют свою работу и "реальными делами доказывают готовность партии быстро реагировать на новые вызовы". "Во время пандемии вы успешно перевели приемные граждан в дистанционный формат, открыли волонтерские центры, помогали с доставкой продуктов и медикаментов. С начала специальной военной операции общественные приемные оказывают поддержку вынужденным переселенцам, жителям освобожденных территорий, мобилизованным и членам их семей", - сказал он.

Медведев подчеркнул, что общественные приемные не изменяют основам своей работы, а именно погружению в суть поступающих обращений с индивидуальным подходом к каждому гражданину. "Постоянный контакт с гражданами, содействие в решении их проблем, серьезный труд и большая ответственность - хочу искренне поблагодарить вас за профессионализм и верность своему делу, за большой вклад в укрепление авторитета нашей партии. Уверен, что вы и дальше будете помогать людям выполнять тем самым высокую миссию служения Отечеству", - заключил он.