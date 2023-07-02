Виктор Бут вошел в список возможных кандидатов в депутаты заксобрания Ульяновской области

Он является членом ЛДПР

УЛЬЯНОВСК, 2 июля. /ТАСС/. Член ЛДПР Виктор Бут стал одним из возможных кандидатов в депутаты заксобрания Ульяновской области в предложенном на утверждение на областной партийной конференции списке, передает корреспондент ТАСС.

"Территориальная группа № 10, включающая в себя территории Заволжского одномандатного округа № 10 и Заволжского одномандатного избирательного округа № 11. Бут - первый номер в этой группе. Бут Виктор Анатольевич 1967 года рождения, место рождения - город Душанбе Таджикской ССР", - сказал на конференции руководитель фракции ЛДПР в заксобрании региона Дмитрий Грачев.

Бут был возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Его задержали в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Россиянина обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Вашингтон считает террористической. Спустя два года Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.