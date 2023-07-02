2 июля, 09:18

Медведев сравнил Украину с "землей Санникова"

Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампредседателя Совбеза напомнил украинским властям, что территории этой страны были российскими

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил украинским властям исторические факты о том, что территории этой страны были российскими, сравнив Украину с "землей Санникова".

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"Украинская хунта все время талдычит, что условием переговоров является выход на какие-то их границы 1991 года. Это границы областей России и когда-то губерний Российской империи, а не мифической Украины", - написал Медведев в Telegram-канале.

По его мнению, "Украина - это Земля Санникова, основанная Лениным". "Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве", - подчеркнул заместитель председателя СБ РФ.

Публикацию Медведев сопроводил кадрами кинофильма "Земля Санникова", снятого в начале 1970-х годов по одноименному роману Владимира Обручева. В нем рассказывается об экспедиции на поиски Земли Санникова - теплой земли за Полярным кругом. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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