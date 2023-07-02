Рогов: ВСУ в последние недели активно маневрируют на запорожском участке фронта

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", "идет перемещение техники, живой силы противника"

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние недели активно перемещают свои силы на запорожском участке линии боевого соприкосновения. Об этом в воскресенье в эфире радио "Комсомольская правда" сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Последнюю неделю-полторы происходит перегруппировка боевиков ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения [на запорожском участке] на определенном удалении, чтобы наша артиллерия не отработала. Идет перемещение техники, живой силы противника, перемещаются грузовики, которыми обычно перевозится живая сила", - сказал Рогов.

Говоря о мотивах командования ВСУ, он отметил, что эти действия только на первый взгляд являются хаотичными. "Это целенаправленно делается, чтобы запутать нашу разведку, чтобы мы в какой-то момент потеряли контроль над тем, где сосредоточены наибольшие силы личного состава, бронетехники, тяжелой техники, боеприпасы", отметил Рогов.

По его словам, ВСУ продолжают наращивать силы на запорожском участке фронта, параллельно украинские силы проводят перегруппировку, перемещаясь с одного направления на другое.

Как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.