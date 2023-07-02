2 июля, 11:34

Путин, говоря о сожжении Корана в Швеции, вспомнил о победе Петра Первого

Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент ранее отмечал, что в некоторых странах, в отличие от России, не уважают чувства верующих и не считают сожжение священных книг преступлением

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, говоря о сожжении Корана в Стокгольме, вспомнил победу русской армии под командованием Петра Первого над шведами.

Читайте также
Отзыв посла и туманные перспективы членства в НАТО. Последствия сожжения Корана в Швеции

"В Швеции опять Коран сожгли. Петра Первого на них не хватает", - сказал глава государства. Эти слова он произнес, когда 28 июня в Дербенте посещал мечеть. Запись опубликовал в воскресенье телеканал "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

В среду в Дербенте Путин отмечал, что в некоторых странах, в отличие от России, не уважают чувства верующих и не считают сожжение священных книг преступлением. Президент РФ напомнил, что и по Конституции, и по Уголовному кодексу в Российской Федерации разжигание межконфессиональной розни является преступлением. Глава государства заверил, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил. Он подчеркнул, что взаимное уважение и отношение как к братьям христиан и мусульман скрепляет единство народа России.

28 июня в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен с разрешения полиции прошла акция сожжения Корана. Ее организатор, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. Перед сожжением он положил на экземпляр книги свиной бекон, что является особенно оскорбительным жестом для верующих. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичШвецияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация