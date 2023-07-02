В Мосгоризбирком для участия в выборах мэра подали документы 11 человек

Шестеро из них представляют политические партии, пятеро - самовыдвиженцы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Одиннадцать человек подали документы в Московскую городскую избирательную комиссию, выдвинув свои кандидатуры на выборах мэра столицы. Соответствующая информация опубликована на сайте комиссии в воскресенье.

Все 11 представивших свои кандидатуры не являются иноагентами, шестеро из них представлены от политических партий, пятеро - самовыдвиженцы. Выдвижение кандидатов продолжается до 6 июля.

Мосгоризбирком утвердил количество подписей депутатов представительных органов местного самоуправления в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра Москвы, необходимых для его регистрации, - так называемый муниципальный фильтр. В столице это число минимально возможное и составляет 110 подписей.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования, 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.