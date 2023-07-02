Глава РСМД заявил, что мир не примет западные правила, разделяющие страны по идеологиям

Ставка на силу, гонка вооружений, наращивание наступательных потенциалов, разрушение системы договоров в сфере контроля над вооружениями неизбежно ведут к росту недоверия, считает Игорь Иванов

ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Глобальное сообщество не будет принимать западные правила, которые направлены на разделения мира по принципам идеологии и ценностей. Об этом в воскресенье на XI Форуме глобального мира в Пекине заявил президент Российского совета по международным делам (РСМД), экс-глава МИД РФ (1998-2004), бывший секретарь Совета безопасности РФ (2004-2007) Игорь Иванов.

"Международное сообщество не принимает и не будет принимать западные правила, которые направлены на разделение мира на основе идеологий и ценностей с целью устранить Россию и Китай как геополитических конкурентов", - заявил Иванов.

Он отметил, что ставка на силу, гонка вооружений, наращивание наступательных потенциалов, разрушение системы договоров в сфере контроля над вооружениями неизбежно ведут "к росту недоверия, утрате культуры диалога, усиливают риски столкновения между крупными державами, в том числе ядерными".

По его словам, попытки ограниченного круга государств сохранить старые механизмы глобального управления с целью удержания своего влияния в мире только обостряют международную напряженность. "Примером подобного одностороннего подхода к проблемам мироустройства могут служить итоги состоявшегося недавно в Японии саммита "Большой семерки", - сказал бывший глава МИД РФ. - Итоговые документы саммита - пример политики диктата, когда группа государств, формально прикрываясь отсылками к Уставу ООН, пытается диктовать другим государствам, каким образом решить те или иные проблемы безопасности и развития".

Иванов указал, что для остановки негативных процессов в международной жизни необходимо, "чтобы увеличение числа участников мировой экономики и политики сопровождалось повышением плотности существующей сети многосторонних международных соглашений, режимов и организаций".

"Именно эта сеть в конечном счете и сможет создать нормативно-правовую базу, инструменты контроля и горизонтальные связи, препятствующие проваливанию мировой политики в глубокий кризис", - сказал президент РСМД.

О форуме и РСМД

Форум глобального мира проводится ежегодно с 2012 года университетом Цинхуа, одним из ведущих вузов Китая и мира. В нем принимают участие дипломаты, представители ведомств и ученые. В этом году он проходит с 1 по 3 июля. Главная тема мероприятия - "Стабилизация неустойчивого мира через консенсус и сотрудничество".

Российский совет по международным делам - некоммерческая организация, ориентированная на проведение исследований в области международных отношений, выработку практических рекомендаций по вопросам внешней политики и международных отношений в интересах российских органов государственной власти, бизнеса и некоммерческих организаций.