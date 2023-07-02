В ГД считают, что отказ МАП от сотрудничества с РФ ослабит позиции православных в Европе

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов не исключил "в будущем восстановления исторических отношений в паломнической, гуманитарной и культурной сферах"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Отказ Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) от сотрудничества с Россией и Белоруссией приведет к ослаблению позиций православных верующих в Европе и к дальнейшему отказу на Западе от христианского наследия. Такое мнение высказал в воскресенье ТАСС депутат Госдумы Сергей Гаврилов, занимавший пост президента МАП с 2018 года.

Источник в МАП ранее сообщил ТАСС о том, что вместо Гаврилова на пост президента Межпарламентской ассамблеи православия в ходе заседания XXX Генеральной ассамблеи МАП в Греции был избран депутат парламента Польши Евгений Чиквин. При этом, по словам источника, делегации из России, Белоруссии и Сирии не были допущены на заседание из-за давления Украины и США.

"Самоизоляция европейских парламентов может привести к ослаблению позиций православных верующих и отказу от христианского наследия в Европе", - сказал Гаврилов, комментируя появившуюся информацию.

"Мы не исключаем в будущем восстановления исторических отношений в паломнической, гуманитарной и культурной сферах", - добавил он.

XXX Генеральная ассамблея МАП проходила с 29 июня по 2 июля. МАП объединяет политиков из 20 стран. Ассамблея состоит из парламентских делегаций, членами которых являются православные депутаты, преимущественно из европейских стран. Штаб-квартира секретариата организации находится в Афинах.