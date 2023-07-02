2 июля, 14:20
Беспорядки во Франции

Захарова заявила, что во Франции "мнимая толерантность рушится на глазах"

Naseer Turkmani/ Anadolu Agency via Getty Images
© Naseer Turkmani/ Anadolu Agency via Getty Images

Официальный представитель МИД РФ посоветовала внешнеполитическому ведомству Франции зачитать свои мемы, которые ранее были адресованы России, Китаю и Ирану

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление профсоюзов французской полиции о беспорядках в республике, посоветовала внешнеполитическому ведомству Франции зачитать самому себе свои мемы, которые ранее были адресованы России, Китаю и Ирану.

Читайте также
Что известно о протестах во Франции

Дипломат обратила внимание на заявление профсоюзов французской полиции Alliance Police Nationale и Unsa Police, в котором говорится, что "перед лицом этих диких полчищ уже недостаточно просить о спокойствии", и его нужно добиваться силой.

"Вот и все. Мнимая толерантность рушится на глазах. Либерализм демонстрирует противоречия, не совместимые с жизнью. МИД Франции просто обязан взять все свои прошлые мемы, адресованные России, Китаю, Ирану и зачитать самому себе. Бон шанс!" - написала Захарова в воскресенье в своем Telegram-канале. 

Теги:
РоссияФранцияЗахарова, Мария ВладимировнаБеспорядки во Франции
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация