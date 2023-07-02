ЛДПР в Ульяновской области намерены делать упор на поддержку промышленности

Кандидат на выборы в заксобрание региона Виктор Бут также добавил, что особое внимание будет уделено созданию доступной ипотеки для семей и повышению престижа профессии врача и учителя

УЛЬЯНОВСК, 2 июля. /ТАСС/. Поддержка промышленности и популяризация рабочих профессий будут в центре внимания ЛДПР в Ульяновской области. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье кандидат на выборы в заксобрание региона Виктор Бут в кулуарах областной партийной конференции Ульяновского отделения партии.

"[Главная задача] - повышение перспективы рабочих специальностей, чтобы ульяновская молодежь знала, что она востребована здесь, и не было нужды куда-то уезжать. И, конечно, нужно способствовать тому, чтобы и предприниматели, и предприятия Ульяновской области использовали свой мощный потенциал", - сказал собеседник агентства.

Бут добавил, что особое внимание будет уделено созданию доступной ипотеки для семей. "[Необходимо] создать такие условия, чтобы была доступной ипотека, тем более очень богатый опыт у [Владимира] Кошелева (депутат Госдумы Владимир Кошелев - прим. ТАСС) как застройщика. Это и инициативы по специальным условиям для семей, по ипотеке молодым семьям, в целом повышение престижности многодетной семьи", - подчеркнул он.

По словам Бута, на контроле партии будет ряд социальных мер поддержки. "Это повышение МРОТ, также необходимо уделить внимание тому, чтобы были осуществлены такие социальные программы как "Земский доктор", - уточнил он.

Бут также отметил, что партия намерена повысить престиж профессии врача и учителя. "Кроме того, важно контролировать, чтобы и федеральные, и местные ресурсы тратились по назначению, и не допускать провалов в "социалке", - добавил собеседник агентства.

Член ЛДПР Виктор Бут в воскресенье утвержден в качестве кандидата на выборы в заксобрание Ульяновской области на областной партийной конференции регионального отделения ЛДПР. Он выдвинут в числе областного списка кандидатов и вошел в территориальную группу № 10 по Заволжским одномандатным избирательным округам № 10 и № 11. Участники конференции проголосовали за утверждение соответствующего протокола.