Посольство РФ в Гааге заявило о сохранении усиленных мер безопасности

В диппредставительстве не исключили инцидентов

ГААГА, 2 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Гааге сохраняет усиленные меры безопасности на фоне нападения минувшей ночью вандалов на дипломатическое представительство Белоруссии. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в российском диппредставительстве.

"Мы исходим из того, что такого рода инциденты могут произойти в любой момент, - отметили дипломаты. - Поэтому, несмотря на временное затишье в отношении российского посольства, мы не ослабляли мер, принятых на фоне нападений на нас в прошлом году". Введенные ранее усиленные меры безопасности остаются в силе, они не ослаблялись, констатировал собеседник агентства.

В феврале 2022 года несколько человек забросали пиротехникой здание консульского отдела посольства России в Гааге. Были повреждены также автомобили диппредставительства. В марте 2022 года на территорию консульского отдела был заброшен рюкзак, в котором находился газовый баллон, завернутый в пропитанную горючей жидкостью ткань. Устройство не сработало.

В ночь на воскресенье вандалы разбили стекла и исписали краской из баллончика стены посольства Белоруссии в Гааге. По подозрению в причастности к инциденту задержан 31-летний мужчина, полиция проводит расследование. Представители посольства Белоруссии в Нидерландах заявили ТАСС, что комментариев по этой теме не будет.