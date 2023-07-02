2 июля, 18:33

Кадыров вышел в прямой эфир с Делимхановым

Михаил Метцель/ ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Михаил Метцель/ ТАСС

Глава Чечни опроверг слухи о своей болезни

ГРОЗНЫЙ, 2 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) вместе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и опроверг слухи о своей болезни.

Ранее в социальных сетях распространилась информация, что Кадыров якобы находится при смерти. Кроме того, утверждалось, что Делимханов исчез после сообщений о его ранении.

"Мы живем потихоньку. Долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить", - сказал он в ходе прямого эфира.

В свою очередь Делимханов показал на телефоне дату 2 июля - как он отметил, специально для тех, кто не верит и распространяет сплетни. "Дальше будем продолжать выполнять поставленные задачи. А всем шайтанам и сплетникам хотим сказать: Ахмат - сила", - отметил Делимханов. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияДелимханов, Адам СултановичЧечня
© Информационное агентство ТАСС
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