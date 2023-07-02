Медведев заявил, что ушедший из РФ европейский бизнес "кусает локти"

По словам зампреда Совбеза РФ, необходимые товары из Европы замещены другими

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев поблагодарил ушедший из России европейский бизнес за "бесплатные или сильно подешевевшие мощности", перешедшие в собственность российских компаний.

"Европейцы потеряли наш рынок очень надолго, их инвестиции сгорели, хотя сами производства остались. Спасибо им за бесплатные или сильно подешевевшие мощности, которые перешли в собственность российских компаний. Их фирмы кусают свои старческие локти, чистят балансы от убытков, но, исходя из пресловутой политкорректности и, что скрывать, трусости, перед заокеанским сюзереном молчат, глотая слезы утраченных доходов", - написал политик в статье для "Российской газеты".

Он отметил, что связи РФ с Европой сейчас "существенно уменьшились, но не исчезли". "Зато с глобальным Югом и не менее глобальным Востоком - значительно выросли. Товары из Европы, в которых мы нуждались, замещены другими", - добавил Медведев.

Комментируя один из тезисов противников РФ, которые убеждают, что "Россия находится в изоляции", замглавы Совбеза подчеркнул: "Ничуть". "Политические контакты с Азией, Африкой и Латинской Америкой активнейшим образом развиваются. Их рынки открыты, их компании вовсю работают у нас, несмотря на санкции", - пояснил он.

В целом, по словам Медведева, "замаячил конец эпохи всемогущего доллара". "На повестке дня переход на национальные и цифровые валюты", - убежден он.