Медведев предостерег западных политиков от провокаций в адрес России

От Москвы последует жесткий ответ, заявил зампред Совета безопасности

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Западным политикам стоит помнить, что если их провокации в адрес России зайдут слишком далеко, от Москвы последует жесткий ответ, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты".

"Сейчас новое дегенеративное поколение западных политиков явно не отдает себе отчет в том, что они творят и к чему призывают. И похоже, забыли, какими будут ответные действия с нашей стороны, если провокации зайдут слишком далеко. К счастью, пока местами, как прошлогодний снег, здравый смысл в головах некоторых из них еще сохранился. Дай бог, не растает окончательно, потому что тогда действительно конец", - предупредил он.

Москва не покорилась попыткам Запада подчинить ее своей воле и дала жесткий отпор, считает зампред Совета безопасности РФ.

Он обратил внимание, что с началом конфликта на Украине "с подачи США был вновь пущен в ход полный пакет "двойных стандартов". "Ничего нового, все как обычно: независимость и территориальную целостность, по мнению коллективного Запада, могут отстаивать только те, кому это высочайше дозволено. Остальные должны быть усмирены, раздавлены, а желательно размазаны по собственной территории кровавыми ошметками", - обрисовал происходящее политик.

Медведев заметил, что Россия "такую логику признавать не захотела". "Чужой воле не подчинилась. И дала отпор - жесткий и недвусмысленный", - добавил он.