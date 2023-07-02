Медведев назвал целью РФ - устранить угрозу членства Украины в НАТО

По словам зампреда Совбеза РФ, Россия никогда не пыталась сдерживать НАТО, а просила только учитывать свои обеспокоенности в сфере безопасности

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия добьется устранения угрозы членства Украины в НАТО, заявил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты", опубликованной в воскресенье.

"Наша цель проста - устранить угрозу членства Украины в НАТО. И мы ее добьемся. Так или иначе. Сегодня даже обкуренные вожаки киевского режима признали - в состоянии конфликта Бандерокраину (или как там теперь принято называть ее гниющие останки) в альянс не примут", - указал политик.

При этом он отметил: "Отсюда, правда, очень простой и грустный вывод: если конфликтующие страны не принимают в НАТО, значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России".

По словам Медведева, Россия никогда не пыталась сдерживать НАТО, а просила только учитывать свои обеспокоенности в сфере безопасности и не приглашать в альянс страны бывшего СССР.

Он, в частности, прокомментировал заявления на Западе о том, что "Россия хотела сдержать НАТО, а альянс расширился за счет Швеции и Финляндии". "Это вранье чистой воды. Мы никогда не пытались сдерживать НАТО. Это не в наших силах и возможностях, а две эти скандинавские страны и так были ассоциированы с альянсом. Мы всегда просили лишь об одном - учитывать наши обеспокоенности и не приглашать в НАТО бывшие части нашей страны. Особенно те, с которыми у нас есть территориальные споры", - указал политик.