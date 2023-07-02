Медведев: власть в РФ доказала свою устойчивость в ходе попытки вооруженного мятежа

Народ сплотился вокруг президента, заявил зампред Совета безопасности России

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Результат недавней попытки вооруженного мятежа в РФ вряд ли порадовал противников страны, власть доказала свою устойчивость, народ сплотился вокруг президента, заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты", опубликованной в воскресенье.

"Конечно, наших врагов - как внешних, так и внутренних - едва ли порадовал результат недавнего вооруженного мятежа. Власть в России убедительно доказала свою силу и устойчивость, а народ страны продемонстрировал готовность сплотиться вокруг верховного главнокомандующего Владимира Путина для защиты Родины", - написал политик.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в своем телеграм-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны РФ такую информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент России Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством. Позднее по согласованию с Путиным лидер Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря.

В Кремле сообщили, что власти не станут преследовать вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги". Уголовное дело было прекращено. Лукашенко предложил Пригожину одну из заброшенных воинских частей в Белоруссии для размещения лагеря "Вагнера" и пообещал ему полную безопасность. Как отметил Путин, мятеж ЧВК "Вагнер" 24 июня угрожал гражданской войной, однако военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить его опасные последствия.