2 июля, 19:05

Медведев: ход контрнаступления ВСУ оказался неожиданным для западных спонсоров Киева

По словам зампреда Совета безопасности РФ, противников "вряд ли столь сильно огорчил" взятый российскими войсками Артемовск, поскольку "поражение ВСУ на этом фронте было делом предрешенным"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Западные спонсоры Украины не столько огорчились поражением ВСУ в Артемовске (украинское название - Бахмут), сколько тем, как проходит контрнаступление, несмотря на всю военную поддержку Киева, считает зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

В статье для "Российской газеты" он отметил, что противников РФ "вряд ли столь сильно огорчил" наконец-то взятый российскими войсками Артемовск. "Поражение ВСУ на этом фронте было делом предрешенным", - подчеркнул политик.

"Другое дело, что начало контрнаступления для западных политических дебилов оказалось неожиданным. Они-то свято уверовали в гений своих инструкторов, всемогущество неограниченного бабла и силу хваленой натовской техники", - написал Медведев.

Как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация