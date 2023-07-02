2 июля, 19:07

Медведев заявил, что противникам России не удалось ее сломить

По словам зампреда Совбеза РФ, причины негодования западных политиков очевидны

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Запад близок к утрате глобального доминирования, ему не удалось сломить Россию, заявил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты" под названием "Эпоха противостояния".

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По его словам, причины негодования западных политиков очевидны. "Россию сломить не удалось, антироссийский фронт провалился. И не в политике дело, не в стратегии и даже не в тактике. Просто финал уже совсем близок. Час пробил. Наши вечные идеологические противники в одном шаге от утраты того, что больше всего ценят. В первую очередь своего глобального доминирования, на котором веками зиждилось их благополучие. Поэтому западные политиканы и пытаются нагнетать страх", - указал Медведев.

На этом фоне, отметил он, "на Западе в очередной раз подняли белый шум и всеми силами продолжают сыпать обвинениями против России". "Казалось бы, все давно сказано и сделано. Почему западные политики снова несут всякий бред про необходимость "мощного сигнала" об участии киевского протектората в Североатлантическом альянсе? Почему продолжают заклинать о мире для Украины только на условиях нацистского киевского режима? Почему столько ярости почти после полутора лет СВО?" - перечислил Медведев.

"То здесь, то там западные официальные и не очень, но от этого не менее противные лица талдычат: Россия уже проиграла, мы победили", - продолжил зампред. "С чего это вдруг они затянули такие бравурные песни? Факты - вещь упрямая, иллюзиям места нет", - отметил он.

В целом Медведев сравнил противников России с персонажами повести "Скотный двор" Джорджа Оруэлла, указав, что они сейчас "в полном животном ужасе". "Хотят, как это постоянно делали прежде, продемонстрировать миру свою силу. Но на сей раз только расписываются в собственном бессилии. Создают информационный шум, но никакого содержания в нем практически нет. Все очевидно: их время истекло. Им не принадлежит даже сегодняшний день. Завтрашний - тем более", - заключил замглавы СБ. 

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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