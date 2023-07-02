Медведев предупредил, что в третьей мировой не будет победителей

По мнению зампреда Совета безопасности РФ, тектонический разлом в понимании будущего между коллективным Западом и остальным миром будет только усугубляться

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Третья мировая война, если она начнется, не принесет победы и процветания никому - на Земле наступят ядерная зима, эпидемии и голод, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты".

По его мнению, тектонический разлом в понимании будущего между коллективным Западом и остальным миром будет только усугубляться. "Не надо быть провидцем, чтобы понять: фаза противостояния будет очень долгой. Противостояние продлится десятилетия", - предупредил политик.

Медведев заметил, что один из способов разрешения ситуации - третья мировая война, но он "очевидно плох, ибо победителям совсем не гарантировано дальнейшее процветание, как это бывало после прежних мировых войн". "Скорее всего, выигравших просто не будет. Ведь нельзя рассматривать в качестве победы тот мир, в котором наступила ядерная зима, города-миллионники лежат в руинах, нет электричества из-за запредельного электромагнитного импульса, а огромное количество людей погибло от ударной волны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения. Где царствуют жуткие эпидемии и голод", - описал возможное развитие событий он.

По мнению зампреда Совбеза РФ, такой апокалипсис "не только возможен, но еще и вполне вероятен". Во-первых, пояснил он, "мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса". "Ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу - Россию", - констатировал Медведев.

"А вторая причина совсем прозаична - ядерное оружие уже применялось известно кем и где, а значит, никакого табу нет!" - добавил он.