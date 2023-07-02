Медведев считает, что будущее - за новым миропорядком

По словам зампреда Совбеза РФ, сейчас идет противостояние между коллективным Западом и остальным миром

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Выходом из сегодняшнего глобального кризиса может быть только поиск компромиссов и формирование нового миропорядка, учитывающего интересы всех стран, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты".

Он отметил, что сейчас идет противостояние между коллективным Западом и остальным миром. По мнению политика, один из вариантов дальнейшего развития событий - это третья мировая война.

"Второй способ разрешения этого тотального противоречия - поиск труднейших компромиссов на протяжении длительного срока. Формирование нового уважительного миропорядка, который будет основан на балансе интересов всех стран. Причем это, конечно, не пресловутый "порядок, основанный на правилах", который ничего, кроме рвотного рефлекса, ни у одной независимой от США страны вызывать не может", - заметил Медведев.

Он добавил, что странам "придется много общаться, терпеть, проявлять выдержку, уходить с переговоров и снова возвращаться на них, но в итоге создать международные контуры равноправного и безопасного мира XXI века". "На это, скорее всего, уйдут годы, возможно, десятилетия. Но это точно лучше, чем окочуриться всем вместе в день апокалипсиса", - подытожил зампред Совбеза РФ.