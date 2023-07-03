Гатилов заявил об открытости России для урегулирования на Украине

Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве отметил, что при этом перспективы туманны из-за Киева и его западных кураторов, которые продолжают делать ставку на использование военной силы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия остается открытой для политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса, но перспективы туманны из-за позиции Киева и его западных кураторов, которые делают ставку на военное решение. Об этом заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в обнародованном интервью изданию "Известия".

"Россия сохраняет открытой дверь для политико-дипломатического разрешения кризиса, однако перспективы развития событий по такому сценарию в настоящее время достаточно туманны из-за того, что Киев и его западные кураторы продолжают делать ставку на использование военной силы", - сказал он. Гатилов отметил, что киевский режим на законодательном уровне запретил проводить переговоры с Москвой.

Дипломат пояснил, что пока отсутствуют реальные признаки того, что ООН и сам генсек организации Антониу Гутерриш "могут играть конструктивную роль в урегулировании конфликта". По его словам, усилия ООН по Украине парализованы нежеланием прислушиваться к точке зрения РФ или какой-либо иной. Гатилов подчеркнул, что фактически ООН, и в первую очередь Генеральную Ассамблею, западники превратили в площадку для голословных обвинений в сторону России и "тиражирования спекуляций в контексте украинского кризиса".

Вместе с тем Россия, по словам дипломата, "с уважением относится к усилиям стран, организаций и отдельных лиц по поиску развязок украинского кризиса". Постпред РФ уточнил, что таких предложений и инициатив было уже немало. "Недавно с аналогичными идеями выступила группа африканских стран. Это отражает растущее понимание, что нынешняя ситуация вокруг Украины несет серьезные угрозы не только для региональной, но и общемировой безопасности", - сказал Гатилов.

Однако, как подчеркнул постпред РФ, для содействия мирному урегулированию необходима адресная работа с киевским режимом и коллективным Западом. По мнению дипломата, украинскую сторону нужно убедить прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, а западникам необходимо отказаться от "накачки Украины оружием и направления туда наемников.