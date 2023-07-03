Постпред России заявила об универсальности принципов БРИКС для большинства стран

Постоянный представитель РФ при секретариате ШОС Наталья Степкина отметила, что основные стратегические интересы объединения отражают общее видение подавляющего большинства членов международного сообщества, не стремящихся навязывать ценности или претендовать на глобальное господство

ПЕКИН, 3 июля. /ТАСС/. Принципы объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) универсальны и привлекательны для большинства стран мира. Об этом в понедельник заявила советник-посланник посольства РФ в КНР, постоянный представитель России при секретариате ШОС Наталья Степкина.

"Принципы, лежащие в основе сотрудничества БРИКС, - приверженность международному праву, в частности Уставу ООН, взаимное уважение и уважение интересов всех действующих субъектов [на международной арене], равноправие и отсутствие скрытой повестки дня, - универсальны и привлекательны для большинства стран, - сказала Степкина на XI Форуме глобального мира в Пекине. - Основные стратегические интересы БРИКС отражают общее видение подавляющего большинства членов международного сообщества, не стремящихся навязывать ценности или претендовать на глобальное господство".

По ее словам, в то время как "коллективный Запад теряет свою доминирующую роль в формулировании modus operandi (образ действия - прим. ТАСС) для международного сообщества", навязывая так называемый порядок, основанный на правилах, в мире нарастает импульс к построению более справедливого и многополярного глобального порядка. "Возникают новые центры силы в Латинской Америке, Азии, Африке и на Ближнем Востоке, которые готовы реализовать суверенное право выбирать собственный путь развития. Отсюда, и это неудивительно, их внимание привлекают такие группировки, как БРИКС", - отметила дипломат.

Принципы равноправия суверенных государств, невмешательства во внутренние дела, взаимного уважения и учета интересов друг друга необходимы для эффективного взаимодействия в построении мирного, стабильного и процветающего мира, подчеркнула Степкина. "Эти ценности составляют прочную основу для взаимовыгодного и ориентированного на результат сотрудничества стран БРИКС", - добавила она.

Форум глобального мира проводят ежегодно с 2012 года Университетом Цинхуа, одним из ведущих вузов Китая и мира. В нем принимают участие дипломаты, представители ведомств и ученые. В этом году он проходит с 1 по 3 июля. Главная тема мероприятия - "Стабилизация неустойчивого мира через консенсус и сотрудничество".

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Ранее официальную заявку на членство в БРИКС также направили Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. О заинтересованности в присоединении к группе уже заявляли Аргентина, Иран, а также Индонезия, Саудовская Аравия, Турция.