Постпред России заявила об универсальности принципов БРИКС для большинства стран

ПЕКИН, 3 июля. /ТАСС/. Принципы объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) универсальны и привлекательны для большинства стран мира. Об этом в понедельник заявила советник-посланник посольства РФ в КНР, постоянный представитель России при секретариате ШОС Наталья Степкина.
"Принципы, лежащие в основе сотрудничества БРИКС, - приверженность международному праву, в частности Уставу ООН, взаимное уважение и уважение интересов всех действующих субъектов [на международной арене], равноправие и отсутствие скрытой повестки дня, - универсальны и привлекательны для большинства стран, - сказала Степкина на XI Форуме глобального мира в Пекине. - Основные стратегические интересы БРИКС отражают общее видение подавляющего большинства членов международного сообщества, не стремящихся навязывать ценности или претендовать на глобальное господство".
По ее словам, в то время как "коллективный Запад теряет свою доминирующую роль в формулировании modus operandi (образ действия - прим. ТАСС) для международного сообщества", навязывая так называемый порядок, основанный на правилах, в мире нарастает импульс к построению более справедливого и многополярного глобального порядка. "Возникают новые центры силы в Латинской Америке, Азии, Африке и на Ближнем Востоке, которые готовы реализовать суверенное право выбирать собственный путь развития. Отсюда, и это неудивительно, их внимание привлекают такие группировки, как БРИКС", - отметила дипломат.
Принципы равноправия суверенных государств, невмешательства во внутренние дела, взаимного уважения и учета интересов друг друга необходимы для эффективного взаимодействия в построении мирного, стабильного и процветающего мира, подчеркнула Степкина. "Эти ценности составляют прочную основу для взаимовыгодного и ориентированного на результат сотрудничества стран БРИКС", - добавила она.
Форум глобального мира проводят ежегодно с 2012 года Университетом Цинхуа, одним из ведущих вузов Китая и мира. В нем принимают участие дипломаты, представители ведомств и ученые. В этом году он проходит с 1 по 3 июля. Главная тема мероприятия - "Стабилизация неустойчивого мира через консенсус и сотрудничество".
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Ранее официальную заявку на членство в БРИКС также направили Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. О заинтересованности в присоединении к группе уже заявляли Аргентина, Иран, а также Индонезия, Саудовская Аравия, Турция.