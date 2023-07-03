Медведев заявил о содействии партнерства РФ и Туркмении безопасности в Центральной Азии

Зампредседателя Совета безопасности России выразил надежду, что дальнейшее углубление стратегического партнерства Москвы и Ашхабада в полной мере отвечает интересам двух дружественных народов

АШХАБАД, 3 июля. /ТАСС/. Углубление российско-туркменского стратегического партнерства служит обеспечению безопасности и стабильности в Центральной Азии. Уверенность в этом выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в письме по случаю дня рождения национального лидера туркменского народа, председателя Халк маслахаты (высший представительный орган народной власти) Гурбангулы Бердымухамедова.

"Примите самые искренние поздравления по случаю вашего дня рождения. На протяжении долгих лет Вы отдаете свои силы и энергию служению Родине. Благодаря вашей мудрой политике Туркменистан уверенно движется по пути социально-экономического развития, поступательно укрепляет свой авторитет на международной арене. Убежден, что дальнейшее углубление российско-туркменского стратегического партнерства в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, а также обеспечению безопасности и стабильности в Центральной Азии", - написал Медведев. Текст поздравления приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Гурбангулы Бердымухамедову 29 июня исполнилось 66 лет.