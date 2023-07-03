3 июля, 02:55

Медведев заявил о содействии партнерства РФ и Туркмении безопасности в Центральной Азии

Сергей Карпухин/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Зампредседателя Совета безопасности России выразил надежду, что дальнейшее углубление стратегического партнерства Москвы и Ашхабада в полной мере отвечает интересам двух дружественных народов

АШХАБАД, 3 июля. /ТАСС/. Углубление российско-туркменского стратегического партнерства служит обеспечению безопасности и стабильности в Центральной Азии. Уверенность в этом выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в письме по случаю дня рождения национального лидера туркменского народа, председателя Халк маслахаты (высший представительный орган народной власти) Гурбангулы Бердымухамедова.

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"Примите самые искренние поздравления по случаю вашего дня рождения. На протяжении долгих лет Вы отдаете свои силы и энергию служению Родине. Благодаря вашей мудрой политике Туркменистан уверенно движется по пути социально-экономического развития, поступательно укрепляет свой авторитет на международной арене. Убежден, что дальнейшее углубление российско-туркменского стратегического партнерства в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, а также обеспечению безопасности и стабильности в Центральной Азии", - написал Медведев. Текст поздравления приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Гурбангулы Бердымухамедову 29 июня исполнилось 66 лет. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичТуркменияРоссияБердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
© Информационное агентство ТАСС
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