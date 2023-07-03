Зампред Госдумы выступил за создание международного органа по расследованию агрессии США

Александр Бабаков отметил, что в рамках этой организации странам, пострадавшим от агрессии Соединенных Штатов, будет оказываться юридическая помощь по сбору доказательств и фактических обоснований

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Специализированный международный орган необходимо создать для расследования преступной агрессии США. Об этом заявил ТАСС в понедельник вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия - За правду").

Ранее посол США в Белграде Кристофер Хилл обратился к президенту Сербии Александару Вучичу с призывом забыть о прошлом ради будущих поколений и двигаться вперед.

"Считаю необходимым создание на международном уровне специализированного альтернативного и независимого от США международного органа, который займется расследованием преступной агрессии США не только в Сербии, но и в Ираке, Вьетнаме и многих других суверенных государствах. В рамках этой организации пострадавшим от агрессии США странам будет оказываться юридическая помощь по сбору доказательств и фактических обоснований для формирования претензий и денежных компенсаций", - сказал Бабаков.

По его мнению, высказывание американского дипломата особенно цинично с учетом катастрофичности последствий агрессии НАТО против Югославии. "Что же именно предлагает забыть Сербии американский дипломат? Он предлагает стереть из памяти тот факт, что в 1999 году началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия. В ходе этой операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. <…> Вот что предлагают забыть американские дипломаты - тысячи убитых и сотни тысяч покалеченных жизней сербских семей, отравленную землю и воду Сербии! Они предлагают забыть геноцид, произошедший всего лишь 24 года назад. Даже поколение сербов не успело смениться за это время", - сказал он.

Бабаков отметил, что американцы "действуют в четком соответствии со своей политикой лжи и милитаризма, они хотят заставить сербов забыть об этих ужасных преступлениях, как заставили забыть японцев о ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки". Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что Россия всегда будет стоять на защите объективной исторической правды, как бы ни неприятно и неудобно это было для американцев.

"Мы всегда готовы протянуть нашему братскому сербскому народу руку помощи. И они должны знать: они являются суверенным государством и единым народом до тех пор, пока помнят свою историю", - заключил Бабаков.

Бомбардировки НАТО

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия. Главной целью воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3 500 до 4 000 человек, ранения получили около 12,5 тыс., две трети из которых гражданские жители. По сведениям сербских специалистов, за три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в стране заболели раком около 30 тыс. человек, из них 10-18 тыс. умерли.

Материальный ущерб составил до $100 млрд. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов привели к заражению водной системы страны токсичными веществами. По мнению сербского ученого Любиши Ракича, объемов обедненного урана, попавших на территорию балканских государств во время агрессии НАТО, хватило бы для создания 170 атомных бомб, подобных той, которую США сбросили на Хиросиму 6 августа 1945 года.