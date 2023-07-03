Глава Якутии Николаев подал документы на участие в выборах губернатора региона

Он выдвинут региональным отделением всероссийской политической партии "Единая Россия"

ТАСС, 3 июля. Глава Якутии Айсен Николаев подал документы в региональный избирком для участия в выборах главы региона в сентябре. Об этом сообщается в Telegram-канале Центризбиркома Якутии.

"3 июля рабочая группа по приему и проверке документов, представляемых в Центральную избирательную комиссию Республики Саха (Якутия), <...> приняла документы для выдвижения кандидатом на должность главы Республики Саха (Якутия) у Айсена Сергеевича Николаева", - говорится в сообщении.

Он выдвинут региональным отделением всероссийской политической партии "Единая Россия".

Кандидату выдано разрешение на открытие специального избирательного счета избирательного фонда.

О выборах

Якутии в этом году пройдут выборы главы республики, народных депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии и депутатов Якутской городской думы. Также пройдут выборы глав девяти районов республики и депутатов представительных органов муниципальных образований. Выборы главы Якутии и депутатов в парламент Якутии пройдут в течение трех дней - с 8 по 10 сентября.

Кандидатами на пост главы региона выдвинуты Гаврил Парахин от ЛДПР, Владимир Тимофеев от Партии пенсионеров, Игорь Борисов от партии "Коммунисты России", Александр Вакарь от партии "Зеленые", Юрий Пшенников от "Гражданской платформы", Олег Маклашов от партии "Родина". КПРФ выдвинула первого секретаря Якутского рескома партии Виктора Губарева. По данным ЦИК Якутии, все они сдали документы для выдвижения.

11 июня партия "Единая Россия" выдвинула действующего главу Якутии Айсена Николаева в качестве кандидата на выборы руководителя региона.

Николаев в мае 2018 года был назначен врио главы Якутии. В сентябре того же года был избран главой региона на прямых досрочных выборах, на которых получил 71,4% голосов избирателей.