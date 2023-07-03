В Думу внесли законопроект об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции"

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что в городах-героях установят стелы с изображением их гербов, а также откроют музеи, посвященные подвигам и стойкости жителей в ходе СВО

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму на рассмотрение парламента законопроект об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции" городам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

"Законопроект, разработанный ЛДПР, предусматривает учреждение почетного звания "Город-герой специальной военной операции", жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе СВО на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Хернсонской областей - с 30 сентября 2022 года", - написал в своем Telegram-канале глава фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В городах-героях, продолжил он, будут установлены стелы с изображением герба города. Кроме того, появятся музеи, посвященные героическим подвигам и стойкости жителей в ходе СВО, заключил депутат.