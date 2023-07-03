Володин прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область

В регионе планируется проведение выездного заседания Совета Госдумы

КАЛИНИНГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в понедельник с рабочей поездкой в Калининградскую область, передает корреспондент ТАСС.

В регионе запланировано проведение выездного заседания Совета Госдумы, в котором также примут участие первые вице-спикеры Александр Жуков и Иван Мельников, руководители фракций Сергей Миронов ("Справедливая Россия - За правду"), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Алексей Нечаев ("Новые люди") и председатели ряда думских комитетов.

Как пояснили в пресс-службе Госдумы, депутаты обсудят вопросы социально-экономического развития региона, законодательные меры по противодействию санкционной политике недружественных стран, а также обеспечение информационной безопасности Калининградской области.