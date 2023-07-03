Путин 4 июля по видеосвязи примет участие в саммите ШОС

Председательствовать на мероприятии будет Индия

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 4 июля примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба Кремля.

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции, председательствовать на нем будет Индия.

"В ходе заседания будут подведены итоги деятельности ШОС за прошедший год и определены приоритетные направления дальнейшего развития многопланового и взаимовыгодного сотрудничества в рамках организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам", - говорится в сообщении.

По итогам саммита планируется подписание Нью-Делийской декларации и других документов.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. На сегодняшний день в состав организации входят восемь стран: ее основатели - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, а также присоединившиеся в 2017 году Индия и Пакистан.