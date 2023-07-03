Российские загранучреждения не пострадали в ходе беспорядков во Франции

Как сообщили в посольстве РФ во Франции, информации об инцидентах с участием российских граждан, а также о пострадавших среди них не поступало

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Российские загранучреждения, расположенные во Франции, не пострадали в ходе беспорядков, охвативших страну в последние дни. Об этом говорится в заявлении посольства РФ во Франции, распространенном в понедельник.

"В связи с происходящими во Франции массовыми беспорядками сообщаем, что расположенные на территории страны росзагранучреждения затронуты не были. Информации об инцидентах с участием российских граждан, а также о пострадавших среди них не поступало", - отмечается в сообщении.

Посольство России во Франции также рекомендовало гражданам России воздержаться от посещения пригородов крупных городов республики в связи с охватившими страну беспорядками. "С учетом обширной географии нынешних событий посольство рекомендует находящимся во Франции гражданам России воздерживаться от посещения неблагополучных районов и пригородов крупных городов, мест массового скопления людей, проявлять осторожность при выходе на улицу в темное время суток", - отмечается в тексте.

В посольстве отметили, что "несмотря на предпринимаемые французскими властями меры и некоторое снижение протестной активности, ситуация в стране остается напряженной". "Наибольшие всплески насилия наблюдались в Париже и его окрестностях, а также Марселе, Тулузе, Монпелье, Бордо, Лионе, Страсбурге, Лилле, Ницце", - констатировали в диппредставительстве.