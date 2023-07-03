Песков прокомментировал сообщения о готовившейся попытке покушения на главу Крыма

Пресс-секретарь президента сообщил, что Сергей Аксенов - настоящий боец, попыткой покушения его не запугаешь

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Кремль желает главе Крыма Сергею Аксенову силы духа на фоне сообщений о готовившейся попытке покушения, сказал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос, знает ли глава государства Владимир Путин о готовившемся покушении, представитель Кремля пояснил: "Безусловно, президент постоянно получает доклады, в том числе и по таким резонансным делам, которые касаются главы региона, причем такого важного региона в нынешней ситуации, как Крым".

"Аксенов - настоящий боец, и, конечно, этим его не запугаешь. Мы желаем ему силы духа и крепости", - подчеркнул Песков.