Песков анонсировал встречу Путина с Памфиловой

Как отметил пресс-секретарь президента, речь пойдет об избирательной кампании

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с председателем Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Наряду с другими [встречами], будет и встреча с председателем ЦИКа Эллой Памфиловой, - сказал представитель Кремля. - Тема понятна, приближается у нас избирательная кампания. И как раз об этом и пойдет речь на сегодняшней встрече".

Песков уточнил, что других открытых встреч и совещаний у президента на этот день не запланировано. По его словам, Путин также готовится к завтрашней встрече Шанхайской организации сотрудничества, которая пройдет в режиме видеоконференции.

Единый день голосования в России в 2023 году состоится 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами. Принято решение, что выборы будут проходить в течение трех дней, - 8, 9 и 10 сентября.

Как отмечала Памфилова, врио глав Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей направили в ЦИК предложения о проведении выборов на этих территориях в этом году. После консультаций с Минобороны РФ и ФСБ комиссия сочла возможным проведение голосования в новых регионах в нынешних условиях.