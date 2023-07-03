3 июля, 09:36,
обновлено 3 июля, 09:46
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Песков заявил, что спецслужбы и органы власти РФ выполняют свои функции должным образом

При этом пресс-секретарь президента оставил без комментариев вопрос, почему попытку мятежа не удалось предотвратить вовсе

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Специальные службы и госорганы работают должным образом, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в ответ на вопрос, довольны ли в Кремле работой ФСБ в момент попытки вооруженного мятежа.

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Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Хроника событий

Он оставил без комментариев вопрос, почему попытку мятежа не удалось предотвратить вовсе. "Все службы, министерства, ведомства, специальные службы выполняют свои функции и делают это должным образом", - подчеркнул представитель Кремля.

"Президент отметил высокий уровень консолидации и вооруженных сил, и специальных служб вокруг президента в эти нелегкие дни и выразил свою признательность всем тем, кто был вокруг, включая, безусловно, и сотрудников упомянутых вами служб", - добавил Песков, напомнив, что на прошлой неделе Путин лично поблагодарил военных и силовиков на церемонии в Кремле. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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