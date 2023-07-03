Песков не стал комментировать данные СМИ о суммах госконтрактов с ЧВК "Вагнер"

Пресс-секретарь президента посоветовал обращаться к телеведущему Дмитрию Киселеву и к авторам программы "Вести недели"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать утверждения о том, что ЧВК "Вагнер" и компания "Конкорд" якобы суммарно получили по контрактам от государства около 1,7 трлн рублей.

Накануне такую информацию сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в программе "Вести недели" на канале "Россия 1".

"Это я оставляю без комментариев. Это нужно обращаться к Киселеву, наверное, - к авторам программы", - сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить такую информацию.

Он не стал отвечать на вопрос о финансировании ЧВК "Вагнер" государством в предыдущие годы, когда де-юре понятия "частная военная компания" в законодательстве не было. "Я оставляю без комментариев", - сказал пресс-секретарь.

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что "Вагнер" финансировался государством. По его словам, только с мая 2022 года по май 2023-го на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты ЧВК выделили 86 млрд 262 млн рублей, на страховые выплаты - еще 110 млрд 179 млн рублей.