Суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании ущерба с Украины за водную блокаду

Председатель Госсовета региона Владимир Константинов отметил, что объем претензий составляет более 152,2 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины более 152 млрд рублей в качестве ущерба от водной блокады полуострова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады полуострова. Объем наших претензий составляет более 152,2 млрд рублей. Для нас это очень значимое событие, важный результат нашей деятельности. Это также наш вклад в установление справедливости на официальном, юридическом уровне", - написал он.

По мнению Константинова, после завершения специальной военной операции и последующих переговоров страны Запада сразу предъявят России ущерб, нанесенный в результате военных действий на территории бывшей Украины. "Скажут: мы снимаем санкции, продавайте нам нефть на этот объем средств, например. Со своей стороны, нам нужно быть готовыми представить ущерб, который нанесла Крыму Украина", - пояснил он.