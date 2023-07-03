Сальдо сообщил о безуспешных попытках ВСУ пересечь Днепр у Антоновского моста

Врио губернатора Херсонской области отметил, что военные РФ "продолжают укреплять позиции на левом берегу и усиливать их огневыми средствами, поражают вражеские позиции на правом берегу артиллерией и отвечают минированием подходов к Антоновскому мосту"

ГЕНИЧЕСК, 3 июля. /ТАСС/. Российские силы контролируют ситуацию в районе Антоновского моста в Херсонской области, укрепляют свои позиции и пресекают попытки украинской армии переправиться через Днепр мелкими группами на одиночных лодках. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Противник с правого берега пытается дистанционно минировать подходы к нашим позициям на левом берегу и переправлять мелкие группы на одиночных лодках. Наши бойцы, несмотря на артиллерийский огонь врага, своевременно проводят разминирование, плавсредства отправляются на дно артиллерией. Так, сегодня ночью на середине Днепра наши артиллеристы потопили лодку вместе с личным составом - не выплыл никто", - сказал Сальдо.

Он отметил, что российские силы "продолжают укреплять позиции на левом берегу и усиливать их огневыми средствами, поражают вражеские позиции на правом берегу артиллерией и отвечают минированием подходов к Антоновскому мосту".

Сальдо со ссылкой на информацию, полученную от представителя командования группировки войск "Днепр", добавил, что "ситуация непростая", но "полностью контролируемая" силами РФ. "В который раз обращаю внимание граждан: доверяйте только официальной информации. Никакие медиа не владеют достоверными и полными сведениями ни по какой проблеме, а часто они на основе непроверенных отрывочных данных делают необоснованные паникерские выводы", - заключил врио губернатора.