Список ЛДПР на выборы в Горсовет Красноярска возглавили Слуцкий и Бут

Выборы пройдут 10 сентября

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. Список ЛДПР на выборы в Красноярский городской совет депутатов, которые пройдут 10 сентября, возглавил лидер партии Леонид Слуцкий, предприниматель, вернувшийся из американской тюрьмы в Россию, Виктор Бут и депутат Заксобрания Красноярского края Александр Глисков. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального отделения ЛДПР.

"ЛДПР предоставила документы в избирательную комиссию на выдвижение кандидатов по выборам в Красноярский городской совет депутатов. Список возглавляют лидер партии Леонид Слуцкий, Виктор Бут и Александр Глисков", - сообщили в пресс-службе.

Территориальная избирательная комиссия Советского района Красноярска заверила список кандидатов в депутаты Горсовета города от ЛДПР. В нем 51 человек. Бут внесен туда как временно не работающий житель Москвы.

Выборы в Красноярский городской Совет депутатов пройдут 10 сентября 2023 года.