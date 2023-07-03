3 июля, 10:34,
обновлено 3 июля, 11:07
Единый день голосования

Список ЛДПР на выборы в Горсовет Красноярска возглавили Слуцкий и Бут

Выборы пройдут 10 сентября

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. Список ЛДПР на выборы в Красноярский городской совет депутатов, которые пройдут 10 сентября, возглавил лидер партии Леонид Слуцкий, предприниматель, вернувшийся из американской тюрьмы в Россию, Виктор Бут и депутат Заксобрания Красноярского края Александр Глисков. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального отделения ЛДПР.

"ЛДПР предоставила документы в избирательную комиссию на выдвижение кандидатов по выборам в Красноярский городской совет депутатов. Список возглавляют лидер партии Леонид Слуцкий, Виктор Бут и Александр Глисков", - сообщили в пресс-службе.

Территориальная избирательная комиссия Советского района Красноярска заверила список кандидатов в депутаты Горсовета города от ЛДПР. В нем 51 человек. Бут внесен туда как временно не работающий житель Москвы.

Выборы в Красноярский городской Совет депутатов пройдут 10 сентября 2023 года. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичКрасноярский крайБут, Виктор Анатольевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация