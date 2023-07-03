Памфилова заявила, что цифровая ГАС "Выборы" будет готова к президентским выборам

По словам председателя ЦИК, преимущество системы заключается в том, что она будет "полностью автономна от глобального интернета"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что цифровая государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы" будет готова к президентской кампании 2024 года.

"Как вы знаете, ЦИК участвует в программе "Цифровая экономика". Именно благодаря вашей постоянной поддержке и вниманию мы довольно энергично движемся в этом направлении. У нас уже к президентским выборам будет готов цифровой аналог нашей заслуженной государственной автоматизированной системы "Выборы", - отметила Памфилова, обращаясь к президенту.

"Ее основное преимущество, которое делает ее неуязвимой, как и нынешнюю ГАС "Выборы", это то, что она будет также полностью автономна от глобального интернета, глобальной системы", - добавила она.

По словам Памфиловой, в настоящее время вся цифровизация проходит с учетом требований, предусматривающих, что программное обеспечение и оборудование должны быть отечественными. "С нашими партнерами у нас это получается", - пояснила Памфилова.

Избиркомы как срезы общества

Как отметила Памфилова, избиркомы в России можно считать народными, они стали срезом общества, тогда как на Западе в них работают одни чиновники. "У нас комиссия - это полный срез общества по политическому, национальному, социальному, профессиональному аспекту - по любому аспекту. Это полный срез общества, - сказала она. - Это народные комиссии".

Памфилова указала, что не менее половины членов избиркомов - представители политических партий. "Чиновников разного уровня - всего 6%", - заметила он.

По ее словам, российские избиркомы "можно назвать народными, в отличие от тех же стран Европы, Запада, которые" пытаются указывать России, "что и как". "У них организуют выборы и считают [голоса] чиновники, МВД в основном", - констатировала глава ЦИК, выразив уверенность в том, что российская избирательная система "стала больше развиваться, окрепла".

Выборы в новых регионах

Памфилова добавила, что ЦИК делает все возможное для подготовки выборов в четырех новых регионах. ЦИК в случае опасности для жизни и здоровья граждан, проживающих в отдельных районах новых регионов РФ, сможет воспользоваться своим правом отложить проведение выборов в этих районах. "Если возникнут обстоятельства непредвиденной силы - в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей, которые там находятся, - у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить. Мы непременно этим правом воспользуемся, если на то будут серьезные основания", - отметила Памфилова.

Она отметила, что с инициативой провести выборы к ЦИК обратились руководители всех четырех новых субъектов. "Мы в соответствии с законом провели все необходимые консультации с ФСБ, с Минобороны, обсуждали это тщательно, взвесили все плюсы, минусы, все за и против. И взяли на себя такую серьезную ответственность - поддержать их инициативу и стремление провести выборы. Делаем для этого все возможное, всю помощь оказываем", - отметила Памфилова, добавив, что в новых регионах в том числе предусмотрено финансирование проведения выборов из федерального бюджета.

По ее словам, участие четырех новых регионов в голосовании становится "историческим отличием" избирательной кампании 2023 года от всех предыдущих выборов. Памфилова также назвала важным тот факт, что принятые ранее поправки к закону позволяют проводить выборы в регионах, где введено военное положение при соблюдении определенных условий.

"Для обеспечения безопасности мы наладили очень хорошие контакты со всеми нашими силовыми структурами: с Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардией очень тесно работаем, поскольку там действительно много именно совместных вопросов", - добавила глава ЦИК РФ.

Экстерриториальные участки

По словам Памфиловой, вся нормативная база для проведения выборов в новых регионах уже подготовлена, выборы будут проводиться на общефедеральных принципах, но "есть некоторые особенности и специфика, которые просто необходимы".

"Скажем, не у всех по разным причинам - сейчас в Херсонской области подтопление произошло, у кого-то документы пропали, - не у всех есть паспорта, не все успели получить российские. Теперь есть возможность предоставить не только паспорт, можно какой-то документ, удостоверяющий личность, выданный органами публичной власти", - подчеркнула Памфилова.

Кроме того, по ее словам, ЦИК предусмотрел возможность создания экстерриториальных избирательных участков.

"Поскольку большая мобильность, <…> есть движение людей, мы предусмотрели, чтобы жители этих четырех регионов, если они находятся не у себя дома, смогли проголосовать там, где они находятся", - подчеркнула Памфилова. Аналогичные участки также создаются на территории самих новых регионов, "чтобы там могли проголосовать люди из других регионов России - строители, медики, военнослужащие", добавила глава ЦИК РФ.

Участие членов избиркомов в СВО

Памфилова добавила, что в зоне специальной военной операции на Украине погибли главы участковых и территориальных избирательных комиссий. "У нас многие ушли на фронт, в том числе в качестве добровольцев и мобилизованных, служат очень достойно. Уже есть награжденные. К сожалению, трое погибли - наши руководители участковых и территориальных комиссий. Геройски погибли. Мы не оставим их семьи. Мы ими гордимся и гордимся теми, кто служит", - сказала Памфилова.

Единый день голосования в России в 2023 году состоится 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами. Принято решение, что выборы будут проходить в течение трех дней, - 8, 9 и 10 сентября.