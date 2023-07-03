Памфилова заявила, что ЦИК делает акцент на создании системы гражданского контроля за ДЭГ

По словам главы ЦИК, совместно с общественными палатами - федеральной, региональными - пытаются составить эффективную систему контроля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. ЦИК РФ совместно с общественными палатами занимается созданием эффективной системы гражданского контроля за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы в этом году сейчас делаем акцент на создании очень действенной, эффективной системы гражданского контроля за голосованием, именно дистанционным. Что касается традиционного - все понятно, а вот здесь, это такой черный ящик. У многих возникают вопросы, что там происходит в этом черном ящике, вот голос на входе и на выходе, что с ним происходит? Мы сейчас совместно с общественными палатами - федеральной, региональными - как раз пытаемся составить эту эффективную систему контроля", - сказала она.