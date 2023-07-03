В СВР заявили о подготовке США провокаций с химоружием для дискредитации руководства Сирии

Директор службы Сергей Нарышкин отметил, что "не забыли американцы и своих подопечных из ИГИЛ на юге Сирии: им переданы ракеты с боеголовками, начиненными отравляющими веществами"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обвинил США в подготовке новых провокаций с химическим оружием для дискредитации руководства Сирии на фоне нормализации арабо-сирийских отношений. Его заявление в понедельник привели в пресс-бюро СВР.

"Команда Байдена делает все, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию, дискредитировать руководство Сирии. В этих целях готовятся провокации, в том числе с использованием химических отравляющих веществ. По имеющимся в СВР России данным, методика их применения отрабатывалась в мае этого года в сирийской провинции Идлиб боевиками подконтрольного ЦРУ местного крыла "Аль-Каиды" - группировки "Хуррас ад-Дин", а также экстремистами из "Исламской партии Туркестана". Отравления при этом получили около 100 мирных жителей", - привели слова Нарышкина в пресс-бюро службы.

Кроме того, отметил он, "не забыли американцы и своих подопечных из ИГИЛ на юге Сирии: им переданы ракеты с боеголовками, начиненными отравляющими веществами". По данным СВР, они размещены вблизи населенных пунктов Хавия и Заврия недалеко от базы ВС США "Эт-Танф". По оценке СВР, это место стало настоящим "бандитским гнездом". "Недавно там был создан американо-британский "совместный разведывательный комитет", а в действительности штаб управления действиями игиловцев на юге Сирии и в регионе Дамаска. Руководит им заместитель командующего Центрального командования ВС США Джеймс Меллой", - говорится в заявлении СВР. По данным российской разведки, свои козни англосаксы готовятся подкрепить мощной медийной кампанией с целью показать странам арабского мира, что их выбор в пользу возобновления диалога с президентом Башаром Асадом был "стратегической ошибкой", а несогласным с таким подходом прямо угрожают санкциями.

Нарышкин напомнил, что развитие отношений Сирии с другими арабскими странами набирает обороты - после исторического саммита Лиги арабских государств в Саудовской Аравии Дамаск, как и до 2011 года, снова принимает гостей почти со всего арабского мира, налаживается диалог по спектру вопросов от борьбы с терроризмом до восстановления экономики Сирии, что улучшит ситуацию на Ближнем Востоке и позволит миллионам сирийских беженцев вернуться на родину. Но такая перспектива, по оценке СВР, явно не устраивает администрацию США. "Очевидно, что в реальности преступную ошибку совершает сам Запад. В чем он точно преуспеет, так это в закреплении за собой на Ближнем Востоке репутации провокатора нестабильности. Впрочем, в регионе в этом уже почти никто не сомневается", - подчеркивается в заявлении СВР.